Rückruf Update: Salmonellen – Willms ruft Schweinefleischknacker über Norma, Rewe, Edeka und Kaufland zurück

UPDATE vom 22.11.2019 – Die Willms Weißwasser GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf von Schweinefleischknacker über verschiedene Handelketten. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle in einer Probe Salmonellen nachgewiesen.

Die betroffenen Produkte wurden im Lebensmitteleinzelhandel bei Norma, Rewe, Edeka und Kaufland in den Bundesländern Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sowie über den Direktvertrieb Willms Weisswasser im Bundesland Sachsen angeboten.

Betroffene Artikel

NORMA

Artikel: Schweinefleischknacker

Marke: LECKER LAUSITZ

Inhalt: 250/300g

MHD: 27.11.2019, 28.11.2019 und 01.12.2019

Chargennummern: 444935, 145935, 245935 und 444930

Artikel: Schweinefleischknacker

Marke: Olaf Lausitzer

Mindesthaltbarkeitsdatum: 22.11.2019, 23.11.2019

Chargennummer: 444930

Artikel: Schweinefleischknacker

Achtung: Verkauf über Bedientheke

Verkaufszeitraum: 07.11.2019 bis 22.11.2019

Kunden, welche betroffene Produkte der Firma Willms Weißwasser GmbH & Co. KG noch in Ihrem Haushalt haben, werden gebeten, dieses nicht mehr zu verzehren und können dieses in der jeweiligen Verkaufsstelle (auch ohne Kassenbon) zurückgeben und bekommen den Kaufpreis selbstverständlich zurückerstattet.

Kundenservice

Verbraucher können sich für weitergehende Fragestellungen an das Unternehmen unter der Telefonnummer 03576 / 2822-13 kostenlos oder per Mail an willms@willms-weisswasser.de wenden.

Kundeninformation >

Produktabbildung: Willms Weißwasser GmbH

Infobox Salmonellen ACHTUNG Gesundheitsgefahr!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download