Rückruf: Apfelschorle von Penny und REWE können platzen

Die Refresco Deutschland GmbH informiert über den Rückruf der Getränke Penny Apfelschorle sowie Ja! Apfelschorle jeweils in der 1,5 Liter-Plastik-Flasche (PET). Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Einzelfällen eine Verunreinigung einiger weniger Flaschen mit Hefen während der Herstellung stattgefunden hat. Diese Hefen verursachen einen Gärungsprozess, der wiederum zu einem Druckaufbau in der PlastikFlasche (PET) und Eintrübung des Getränks führen kann. Dieser kann unter ungünstigen Bedingungen bis zum Bersten der Flasche führen.

Dadurch besteht eine mögliche Verletzungsgefahr

Flaschen, die aufgebläht sind und deren Inhalt eine Trübung aufweist, sollten keinesfalls geöffnet, sondern umgehend vorsichtig entsorgt werden. Auch optisch unauffällige Flaschen mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten sollten rein vorsorglich nicht konsumiert und ebenfalls entsorgt werden.

Betroffener Artikel

Penny

Penny Apfelschorle

EAN-Code 4388440092998

Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.12.2024

Einzelflasche; 1,5 Liter PET-Flasche

Die PENNY-Apfelschorle kann auf folgende Bundesländer eingegrenzt werden: Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

REWE

Ja! Apfelschorle

EAN-Code 4388810057848

Mindesthaltbarkeitsdatum: 03.12.2024

Einzelflasche; 1,5 Liter PET-Flasche

Verbraucher:innen, die die betroffenen Artikel gekauft haben, erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons eine Erstattung des Kaufpreises in ihren Einkaufsstätten.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice per E-Mail unter quality.service.germany@refresco.com.

