Mehl, Wasser, Öl und eine Prise Salz – so könnte die Zutatenliste der Weizenfladen aussehen. Doch im Test kritisiert ÖKO-TEST einige Wraps wegen kritischer Zusatzstoffe. Acht Produkte rasseln wegen Verunreinigungen mit Mineralölbestandteilen oder Pestizidrückständen durch.



ÖKO-TEST hat 19 Wraps auf Basis von Weizen getestet. In fast allen Produkten hat das beauftragte Labor Mineralölverunreinigungen nachgewiesen. Zum Teil sind die Gehalte so hoch, dass ÖKO-TEST mehrere Noten abzieht. In einem Produkt stecken laut der Verbraucherschützer besonders bedenkliche aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH), von denen manche Verbindungen als krebserregend gelten.

In 18 von 19 Wraps hat das Labor auch Pestizide oder Wirkverstärker gefunden. Die Gehalte bewegen sich im Spurenbereich, aber teilweise stecken bis zu vier verschiedene Spritzgifte im selben Produkt. „Diese Mehrfachbelastungen sehen wir kritisch, da über die Wechselwirkung mehrerer solcher Pestizide zu wenig bekannt ist“, sagt Dr. Lisa Hitschler, Projektleiterin und Molekularbiologin bei ÖKO-TEST. Zusätzlichen Notenabzug gibt es für Rückstände von Pestiziden, die die Verbraucherschützer als besonders bedenklich einstufen – darunter das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat.

Auch in puncto Zusatzstoffe sieht ÖKO-TEST Luft nach oben. In mehreren Wraps sind beispielweise Diphosphate zugesetzt, die häufig unter E 450 gelistet sind. Die Aufnahme von zu viel Phosphatverbindungen mit Lebensmitteln kann die Nieren schädigen. „Die Zutatenlisten sind meist lang und mit auffällig vielen E-Nummern gespickt. Beispielsweise zeigen die getesteten Bio-Wraps von Mestemacher, dass es auch ganz ohne umstrittene Zusatzstoffe geht“, so Hitschler. Das konventionelle Produkt des selben Anbieters hingegen steckt voller Zusatzstoffe.

Das Gesamturteil „sehr gut“ vergibt ÖKO-TEST an zwei konventionelle Produkte im Test: die K- Classic Weizen Tortilla Wraps und die Mike Mitchell’s Weizen Tortillas.

ANZEIGE – Weitere Informationen und den aktuellen Test finden Sie in der Juli-Ausgabe des ÖKO-TEST Magazins oder unter: oekotest.de/14693

Quelle: ÖKO-TEST

Internet: www.oekotest.de