Update: Keine Salmonellen – Entwarnung bei Sonnendorfer Eiern: Alle Eier sind frei von Salmonellen

UPDATE vom 11.07.2019 – Nach Angaben der Sonnendorfer GmbH hat sich der Salmonellenbefund bei Nachuntersuchungen NICHT bestätigt! Das Unternehmen informiert dazu auf der Internetseite

Auch wenn die Umstände denkbar schlecht sind, so freue ich mich, dass sich der Befund nicht bestätigt hat. Ich wünsche der Sonnendorfer GmbH und insbesondere der Familie Braun, dass dieser unglückliche Vorfall alsbald vergessen ist.

Oliver Barthel

Entwarnung bei Sonnendorfer Eiern: Alle Eier sind frei von Salmonellen und können ohne Gefahr verzehrt werden.

Die Proben der Salmonellenkontrolle haben keinen Befund ergeben. Dies teilte Familie Braun am gestrigen Mittwoch mit.

Erster Befund zeigte Salmonellen in Eiern an Bei einer Routinekontrolle in der vergangenen Woche hatte ein Befund ergeben, dass Eier von Salmonellen betroffen seien. Aktuelle Laboruntersuchungen von fünf weiteren Proben sowie der Gegenprobe zeigen nun negative Ergebnisse. Warum die erste Probe zu dem Ergebnis eines Salmonellen-Befunds geführt hat, ist noch unklar.

Eier frei von Salmonellen

Für Kunden besteht keine Gefahr mehr. Alle Produkte können wieder bedenkenlos verzehrt werden.

Aufatmen für die Familie

Nach dem anfänglichen Salmonellen-Befund hat Familie Braun sofort gehandelt und vorsorglich alle Eier am Freitag, den 05.07.19, zurückgerufen. Die nun negativen Testergebnisse lassen die gesamte Familie aufatmen. Josef Braun sagt: „Bei der Rückrufaktion standen für uns als Familie das Wohl unserer Kunden und ihre Gesundheit im Vordergrund – obgleich das für uns einen hohen wirtschaftlichen Schaden sowie einen großen Imageverlust bedeutet hat. Wir hoffen nun, das Vertrauen und die Treue der Kunden wieder zurückgewinnen zu können.“

Sonnendorfer GmbH

Die Sonnendorfer GmbH wurde 1960 von Familie Braun gegründet. Das Familienunternehmen ist in Inning am Holz, Sonnendorf 5, ansässig. Sie halten Hühner in Bio-, Freiland- und Bodenhaltung und bieten eine große Produktpalette von Eiern an. Für Rückfragen stehen sie telefonisch unter 0 80 84 / 38 66 oder per E-Mail unter info@sonnendorfer.com jederzeit zur Verfügung.



