Rückruf: Nicht deklariertes Allergen – Hersteller ruft Paprikaschinkenwurst mit Ei zurück

Die Firma Peter Braun Fleisch & Wurst GmbH & Co. KG ruft im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes seine „Paprikaschinkenwurst mit Ei“ als SB-Packung aus dem Handel zurück. Die betroffene Ware wurde in Filialen der Einzelhandelsketten HIT, EDEKA und Wasgau und einigen Bäckereien in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, in Hessen im Großraum Frankfurt und Baden-Württemberg (Weinheim und Karlsruhe) verkauft.

Das Produkt enthält das Allergen Pistazie, das nicht auf dem Etikett deklariert ist. Betroffen ist Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) bis einschließlich 10.10.2018.

Kunden mit einer Allergie gegen Pistazien werden gebeten, das Produkt nicht zu verzehren.

Für Kunden ohne Pistazien-Allergie ist das Produkt unbedenklich.

Betroffener Artikel

Artikel: Paprikaschinkenwurst mit Ei

VPE: SB-Packung

Alle Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) bis einschließlich 10.10.2018

Hersteller: Peter Braun Fleisch & Wurst GmbH & Co. KG

Leider wurde nicht mitgeteilt, ob Kunden bereits gekaufte Packungen zurückgeben können. Wir raten zur Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen.

Kundeninformation >



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download