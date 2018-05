Regionaler Rückruf: Globus-Markt Ludwigshafen ruft Bierschinken in der Dose zurück

Der Globus-Markt in Ludwigshafen-Oggersheim ruft Bierschinken in der 400g Dose zurück. Betroffen sind der Unternehmensmeldung zufolge Konserven, die in der hauseigenen Metzgerei am 2. Mai 2018 produziert worden sind und das Mindesthaltbarkeitsdatum 31. Juli 2018 tragen.

Die betroffenen Konservendosen kamen versehentlich ungekocht in den Verkauf. Kunden werden gebeten, die Dosen nicht zu öffnen und den ungekochten Bierschinken nicht zu essen.

Betroffener Artikel

Produkt: Globus Fachmetzgerei Bierschinken

Inhalt: 400g Dose

Produktionsdatum: 2. Mai 2018

MHD: 31. Juli 2018

Die Dosen können ungeöffnet oder bereits angebrochen an der Information im Globus Ludwigshafen-Oggersheim zurückgebracht werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

