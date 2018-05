Von Anfang an gut beraten. Vieles, was beim Start in ein Leben mit Kind helfen kann, bekommen Sie mit ein bisschen Übung ganz schnell heraus. Für alles andere, für all die Fragen rund um die ersten beiden Jahre hat ÖKO-TEST in diesem ÖKO-TEST SPEZIAL KINDER UND FAMILIE – Schöne Babyzeit jede Menge Informationen zusammengestellt, die Antworten und konkrete Tipps liefern.

Natürlich zu den großen Themen Ernährung, Schlafen, Impfen und Gesundheit, aber auch zu Kinderbetreuung, Reisen, Sicherheit und dem immer größer werdenden Angebot von Eltern-Kind-Programmen. Und weil ein Kind seine Eltern bis zum 18. Geburtstag knapp 130.000 Euro kostet, erklärt das neue ÖKO-TEST-Heft auch, welche finanziellen Unterstützungsangebote für Mütter, Väter und Kinder jenseits von Kinder und Elterngeld existieren.

Aus dem Inhalt:

Leistungen im Überblick

Ob Mehrbedarfszuschlag für Schwangere, Elterngeld plus oder Unterhaltsvorschuss – die meisten Leistungen gibt es nur auf Antrag. Deshalb ist es wichtig, gut informiert zu sein. ÖKO-TEST gibt einen Überblick über die wichtigsten Regelungen und Angebote für Eltern und Kinder.

Unruhige Nächte

Von einem Baby, das nachts gleich sieben Stunden durchschläft, träumen alle Eltern. Die Realität aber sieht anders aus, denn der Winzling muss den Unterschied zwischen Tag und Nacht erst lernen. Dabei können ihm Mama und Papa helfen – auch ohne die umstrittenen Schlaflernprogramme.

Tragen oder schieben

Das Baby nah bei sich zu tragen, ist gut für seine Gesundheit und Entwicklung. Wenn die Eltern dabei ein paar Regeln beachten. Spätestens wenn der Nachwuchs zu schwer wird, kommen Kinderwagen oder Buggy zum Einsatz. ÖKO-TEST erklärt, was Eltern beim Kauf eines Kinderwagens beachten müssen.

Impfen

Eine Impfpflicht gibt es in Deutschland zwar nach wie vor nicht, aber der Gesetzgeber erhöht den Druck, um bestehende Impflücken – vor allem bei Masern – zu schließen. ÖKO-TEST erklärt die Gesetzeslage, erläutert die Argumente von Impfbefürwortern und -gegnern und gibt Informationen zu den Impfstoffen.

Stillen

Im Prinzip ist Stillen eigentlich ganz einfach. Aber manchmal will es trotzdem nicht klappen. Dann haben viele junge Mütter Angst, dass ihr Kind nicht satt wird. Manche Frauen haben Beschwerden, bei denen oft schon einfache Maßnahmen Linderung verschaffen. Hebammen oder Stillberaterinnen können in solchen Situationen helfen.

Eltern-Kind-Kurse

Es gibt eine große Auswahl an Baby-Eltern-Programmen, die die motorische und geistige Entwicklung der Kinder fördern wollen. Auch die Eltern-Kind-Beziehung soll dabei gestärkt werden. Ein Wegweiser durch den Abkürzungsdschungel von Delfi bis Pekip.

Sicher unterwegs

Eine europäische Norm soll den Schutz von kleinen Beifahrern im Auto erhöhen und das Einbauen von Kindersitzen erleichtern. Doch noch immer passt nicht jedes Modell auch in jedes Auto. Und auch bei der Auswahl eines Fahrradanhängers oder eines Kinderfahrradsitzes sollten Familien genau hinschauen. Die ÖKO-TEST-Checklisten verraten, worauf es ankommt.

