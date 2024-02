Warnung: Erhebliche Kennzeichnungsdefizite bei Takis Fuego Tortilla Chips

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat eine Warnung zum Artikel Takis Fuego Tortilla Chips veröffentlicht. Betroffen sind sämtliche Chargen die in Mexiko hergestellt wurden. Grund ist der Nachweis von Azofarbstoffen E 110 und E 129 mit fehlendem Warnhinweis Azofarbstoffe: „Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.“ Außerdem sind Allergene im Zutatenverzeichnis nicht hervorgehoben und die Kennzeichnung ausschließlich in englischer Sprache.

Wir empfehlen, Kindern diesen Artikel nicht zu überlassen!

Betroffener Artikel

Artikel: Takis Fuego Tortilla Chips

Verpackungseinheit: 28,4 g

Chargen: Betrifft sämtliche Chargen „Made in Mexiko“

Hergestellt in Mexiko für: Barcel USA LLC., 301, South Northpoint, Suite 100, Coppell 75019, USA

Inverkehrbringer: KKB Sweet & More

Wir empfehlen die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen mit Hinweis auf diese Warnung

Meldung beim BVL >

Bild: Hersteller / Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller