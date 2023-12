Rückruf: Rasting ruft verschiedene „My Veggie“ Artikel via EDEKA und Marktkauf zurück

Der Hersteller Rasting informiert über einen Rückruf verschiedener Artikel der Marke „My Veggie“. Die Warnung ist für Soja-Allergiker relevant, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass in den Artikeln Soja enthalten ist.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen von internen Routinekontrollen festgestellt, dass die nachfolgenden Artikel geringe Mengen von Soja enthalten können. Die Kennzeichnung enthält keinen Hinweis auf Soja. Die Produkte sind qualitativ einwandfrei und können von Nicht-Soja-Allergikern bedenkenlos verzehrt werden.

Soja-Allergikern wird vom Verzehr abgeraten!

Die genannten Artikel wurden bundesweit in Märkten von EDEKA und Marktkauf angeboten.

Betroffene Artikel

Betroffen sind alle Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) der folgenden Artikel:

My Veggie, Veganer Aufschnitt nach Art Mortadella mit Paprika, 80g

My Veggie, Veganer Aufschnitt nach Art Lyoner, 80g

My Veggie, Veganer Aufschnitt mit Broccoli+Karotte, 80g

My Veggie, Veganer Aufschnitt Grillgemüse, 80g,

My Veggie, Veganer Aufschnitt nach Art Salami mit Pfeffer, 80g

My Veggie, Veganer Aufschnitt nach Art Salami, 80g

My Veggie, Vegane Fleischwurst mit Paprika, 175g

My Veggie, Vegane Fleischwurst, 175g

My Veggie, Vegane Mini Griller, 180g

My Veggie, Vegane Bratwurst, 200g

My Veggie, Vegane Burger, 227g

My Veggie, Vegane Cevapcici, 240g

My Veggie, Veganes Hack, 275g

Bedientheke

My Veggie, Veganer Aufschnitt mit Broccoli+Karotte, Bedientheke

My Veggie, Veganer Aufschnitt nach Art Mortadella mit Paprika, Bedientheke

My Veggie, Veganer Aufschnitt nach Art Lyoner, Bedientheke

Kundinnen und Kunden können die Artikel gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice per E-Mail unter info@edeka.de oder telefonisch von Montag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr unter der Rufnummer: 0800 3335211.

Kundeninformation >

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

