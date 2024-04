Die Vartan Melik-Aslanian GmbH ruft aufgrund erhöhter Werte an Ochratoxin A (OTA) in den BIO-Rosinen und somit auch in den Mischprodukten, die Lebensmittel BIO-Studentenfutter im Mehrwegglas, BIO-Studentenfutter im Papierbeutel, BIORosinen im Mehrwegglas und BIO-Rosinen im Papierbeutel mit untenstehenden Chargendaten/LOT zurück.

Da ein gesundheitliches Risiko für den Verbraucher nicht ausgeschlossen werden kann, sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren.

Betroffene Artikel

Ubina Bio-Rosinen Papierbeutel

Inhalt: 125g

Lot: 332231224

MHD: 23.12.2024

Ubina Bio-Rosinen Mehrwegglas

Inhalt: 300g

Lot: 302140225 + 302150225

MHD: 14.02.2025 + 15.02.2025

Ubina Bio-Studentenfutter Papierbeutel

Inhalt: 125g

Lot: 335231224

MHD: 23.12.2024

Ubina Bio-Studentenfutter Mehrwegglas

Inhalt: 275g

Lot: 305231224 + 305140225

MHD: 23.12.2024 + 14.02.2025

Die Vartan Melik-Aslanian GmbH hat sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Die Kunden können das Produkt am jeweiligen Verkaufsort zurückgeben.

Kundenservice

Für Verbraucheranfragen steht Ihnen das Unternehmen via E-Mail zur Verfügung: mail@ubina.de

Kundeninformation >

Infobox Ochratoxin A ACHTUNG! OTA ist ein natürlich vorkommendes Schimmelpilzgift, das von bestimmten Pilzarten verschiedenen Lebensmitteln wie Getreide und Trockenfrüchten vorkommen kann. OTA steht im Verdacht gentoxisch zu sein sowie möglicherweise krebserregend auf die Niere. Da ein gesundheitliches Risiko für den Verbraucher nicht ausgeschlossen werden kann, sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren.

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller