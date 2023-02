Rückruf: Gesundheitsgefahr durch Pflanzenschutzmittel in „DIAMOND Black Fungus getrocknet“

ACHTUNG!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten.

Carbendazim wurde von der EU-Kommission als Fungizid beim Anbau von Getreide, Zuckerrüben, Raps und Mais zugelassen. In Deutschland und Österreich wurde es früher vor allem im Getreideanbau verwendet, heute ist in beiden Ländern kein Präparat mit diesem Wirkstoff mehr zugelassen. In der Schweiz wurde der Wirkstoff im Jahr 2016 zurückgezogen. Produkte, welche den Wirkstoff enthalten, konnten mit einer Aufbrauchfrist noch bis Ende 2018 eingesetzt werden.

Carbendazim ist als keimzellmutagen Kategorie 1B (nach CLP-Verordnung) eingestuft, gehört also zu den Substanzen, bei denen eine Schädigung von Keimzellen im Tierversuch nachgewiesen wurde. Quelle: wikipedia.de