Rückruf: Salmonellen in mehreren Schokoladenprodukten des Herstellers Strauss / Elite

DANEL FEINKOST informiert über den Rückruf diverser Schokoladenprodukte des Herstellers Strauss / Elite. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei Routinetests in der Schokoladenfabrik in Israel mehrere Proben mit Salmonellen in der Produktionslinie und in der als Rohmaterial verwendeten Rohschokolade entdeckt.

Da keine Einschränkung bestimmter Mindesthaltbarkeitsdaten mitgeteilt wurde, ist davon auszugehen, dass aktuell alle MHD’s betroffen sind.

Vom Verzehr betroffener Produkte wird dringend abgeraten!

Betroffene Artikel

Milk Choc w-Popping Candies 100g

Pesek Zman BIG BITE 50g

Pesek Zman Choc Bar – Kosher for Passover 43g

Mixed Choc bras 390 g

Mini Pesek Zman Choc Bar in a family bag – Kosher for Passover 390g

Rice Cakes Milk Choc Pesach Kitniyot + daily 70g

Rice Cakes B/S Choc Pesach Kitniyot 70g

At Hazot Milk Choc & Caramel Biscuit – Kosher for Passover 190g

At Hazot Milk White Choc Biscuit – Kosher for Passover 190g

Elite Schoko Chipkekse 180g

Da keinerlei Informationen bezüglich einer Rückgabe mitgeteilt wurden, raten wir dazu, betroffene Produkte in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückzugeben.

Infobox Salmonellen ACHTUNG!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten. Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.

