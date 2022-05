Rückruf: Erstickungsgefahr bei Quellspielzeug „Wachsende Schildkröte in Ei“ via Action

Die Free&Easy informiert über den Rückruf des Artikels „Wachsende Schildkröte in Ei (Growing Egg Turtle)n“ welcher seit April 2021 via Action verkauft wurde. Wie das Unternehmen mitteilt, nicht den Anforderungen der Richtlinie zur Spielzeugsicherheit und der geltenden EU-Norm EN71-1. Laborprüfungen zeigen, dass sich das Bein und der Kopf der Schildkröte abreißen lässt und so noch vor dem Kontakt mit Wasser ein separates Kleinteil entsteht.

Wenn dieses Kleinteil von Kindern verschluckt wird, besteht Erstickungsgefahr, da das Kleinteil sich stärker als zulässig ausdehnt.

Wir empfehlen, den oben aufgeführten Artikel nicht mehr zu verwenden.

Betroffener Artikel

Artikel: Wachsende Schildkröte in Ei (Growing Egg Turtle)

Artikelnummer: 2534214

Batchcode: DL9 389365 und DL9 389366

EAN: 8719987185809

Der EAN-Code und der Batchcode findet sich auf der Rückseite der Produktverpackung.

Wir empfehlen Ihnen, diesen Artikel nicht mehr zu verwenden.

Sie können den Artikel (auch ohne Kaufbeleg) in jeder Action Filiale zurückgeben und bekommen den Kaufbetrag entsprechend zurückerstattet.

Weitere Informationenüber den Kundenservice von Free&Easy: 0031- 20 – 4940 860 wochentags von 9 – 17 Uhr. (Achtung: Auslandstarif Niederlande)

Produktabbildung: Free&Easy

