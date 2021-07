Rückruf: Fehlende Allergenkennzeichnung Senf in “EDEKA deli Pulled Pork und Country-Kartoffeln” Fertigsalat

Die GARTENFRISCH Jung GmbH informiert über den Rückruf des Artikels “EDEKA deli Pulled Pork und Country-Kartoffeln” in der 200 Gramm Salatschale mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 23.07.2021, 24.07.2021, 26.07.2021 und 27.07.2021.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen von Eigenkontrollen festgestellt, dass in den betroffenen Mindesthaltbarkeitsdaten geringe Mengen an Senf in der Fleischmarinade enthalten sein können. Senf ist auf der Verpackung nicht deklariert. Dies könnte bei Personen mit Senfallergie zu allergischen Reaktionen führen. Das Produkt ist qualitativ einwandfrei und kann von Nicht-Senfallergikern bedenkenlos konsumiert werden.

Der Artikel „EDEKA deli Pulled Pork und Country-Kartoffeln“ wurde bundesweit vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf außer in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und dem Saarland

angeboten. In Baden-Württemberg sind nur die an Hessen und Bayern angrenzenden Teile betroffe

Betroffener Artikel

Artikel: EDEKA deli Pulled Pork und Country-Kartoffeln

Inhalt: 200 Gramm Salatschale

Mindesthaltbarkeitsdaten 23.07.2021, 24.07.2021, 26.07.2021 und 27.07.2021

Die GARTENFRISCH Jung GmbH und die betroffenen Handelsunternehmen haben umgehend reagiert und die entsprechende Ware sofort aus dem Verkauf genommen. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten sowie weitere Artikel der Marke „EDEKA deli“ sind nicht betroffen. Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice der Firma GARTENFRISCH Jung GmbH unter der Hotline 06298 / 3680-0 (Montag bis Sonntag von 8 bis 17 Uhr) oder per E-Mail: kundenservice@gartenfrisch.de.

Kundeninformation >

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download