Rückruf: Chrom VI in Damen und Herren Trekking Sandalen via Aldi Nord und Süd

Die Gebra GmbH & Co. KG ruft die Artikel „Walkx Outdoor Damen und Herren Trekking Sandalen“ via ALDI NORD und „D/H Trekkingsandale“ der Marke „Crane“ via ALDI SÜD zurück. Wie mitgeteilt wird, wurde im Rahmen von Untersuchungen ein erhöhter Wert an Chrom(VI) im Leder nachgewiesen. Chrom(VI) kann bei unbeabsichtigtem Kontakt Allergien auslösen.

Betroffener Artikel

ALDI NORD

Artikel: Outdoor Damen und Herren Trekking Sandalen

Marke: Walkx

Verkauf ab dem 19.04.2021 über ALDI-NORD

Betroffene Trekkingsandalen können in beliebige Aldi-Süd Filiale zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird erstattet.

ALDI SÜD

Artikel: Damen und Herren Trekkingsandalen

Marke: Crane

Verkauf ab dem 08.04.2021 im gesamten ALDI SÜD

Betroffene Trekkingsandalen können in den jeweiligen ALDI NORD oder ALDI SÜD Filialen zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Kundenservice

über die E-Mail-Adresse kundendienst@gebra.de und Hotline 008002327299

Produktabbildung: Gebra GmbH

Quelle: www.produktwarnung.eu

Infobox Chrom VI Gemessen an der Häufigkeit des Auftretens von Sensibilisierungen zählt Chrom (VI) zu den wichtigsten Allergenen. Seine Allergie auslösende Wirkung bei Kontakt mit der Haut ist seit langem bekannt. Für die Betroffenen hilft dann nur, jeden Kontakt mit dem Allergie auslösenden Stoff zu vermeiden. Allerdings ist dies ist nicht immer möglich, da Verbraucher Chrom (VI)-Rückstände nicht erkennen können. Chrom (VI) ist in vielen Gegenständen des täglichen Bedarfs enthalten: in Farbmitteln für Textilien, Farben und Lacken, Holzschutzmitteln und Lederwaren. Letztere stellen eine der wesentlichen Ursachen für die Sensibilisierung gegenüber Chrom (VI) und der Erkrankung an allergischen Hautekzemen dar. Verbraucher können vor allem durch das Tragen von Lederbändern für Armbanduhren, das Barfußtragen von Lederschuhen oder über Lederhandschuhe mit Chrom (VI) in Kontakt kommen



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download