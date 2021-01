Rückruf: Achtung Hitzeentwicklung – Netto ApS ruft batteriebetriebene Lichterketten zurück

Die Netto ApS & Co. KG (mit dem Scottie) informiert über den Rückruf von batteriebetriebenen Lichterketten mit jeweils 10 LED’s in 5 verschiedenen Designs des Lieferanten Y-Connection APS. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei den vorliegenden Produkten eine unerwartet hohe Hitzeentwicklung am Batteriefach auftreten kann.

Betroffener Artikel

Produkt: LICHTERKETTE MIT 10 LED (5 Designs)

EAN: 5710849207250; 5710849207267; 5710849207274; 5710849207236; 5710849207243

Aktionswoche: 44/2020

Kunden, die eines der entsprechenden Produkte gekauft haben, können die Ware selbstverständlich gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihrer Einkaufsstätte zurückgeben.

Kundeninformation >

Produktabbildung: Netto ApS & Co. KG

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit den App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download