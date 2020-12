Rückruf: Erstickungsgefahr bei verschiedenen Baby-Schlafsäcken (0-6 Monate) von TK Maxx

TK Maxx informiert über den Rückruf von Baby-Schlafsäcke (0-6 Monate) verschiedener Marken bzw. Bezeichnungen. Wie das Unternehmen mitteilt, entspricht die Größe des Halslochs nicht der europäischen Norm, so dass das Baby in den Schlafsack rutschen kann, was ein Erstickungsrisiko darstellt.

Die betroffenen Produkte waren bei TK Maxx zwischen August 2018 und Dezember 2020 im Verkauf.

Betroffener Artikel

Artikel: Baby-Schlafsäcke (0-6 Monate) verschiedener Markenbezeichnungen

Marken/Bezeichnungen: Sam & Jo, First Wish, Little Red Caboose, Willow Blossom, Aspen, Piper & Posie, Shabby Chic, Artisan, Dylan & Abby Miss Mona Mouse, Harry & Me

Um zu überprüfen, ob dein Produkt betroffen ist, muss es sich um Schlafsäcke der Größe 0-6 Monate handeln und eine von den folgenden Artikelnummern haben, die sich auf dem eingenähten Etikett befinden

CL00871 CL00873 CL00953 CL00986 CL00905 CL00861 CL00980 CL01005

CL00819 CL00936 CL00954 CL00987 CL00909 CL00935 CL00981 CL01006

CL00824 CL00943 CL00956 CL01003 CL00917 CL00937 CL00982 CL01007

CL00904 CL00720 CL00955 CL01004 CL00921 CL00938 CL00983 CL01066

CL00924 CL00756 CL00984 CL01073 CL00872 CL00880 CL00985 CL01096

CL01099 CL01079

Betroffene Produkte können in eine beliebige TK Maxx Filiale zurückgebracht werden. Der Kaufpreis wird erstattet (auch ohne Quittung).

Kundenservice

Für weitere Informationen kontaktiere bitte unseren Kundenservice per E-mail oder Telefon an:

• Deutschland – +49(0)211 / 88223 267/ kundenservice@tkmaxx.de

• Österreich – +43 1 9287669 / service@tkmaxxonline.at

Kundeninformation >

Produktabbildung: TK Maxx – Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download