Rückruf: Schadstoffe – Heinrich Goertz GmbH ruft Freilandeier via real und HIT zurück

Die Heinrich Goertz GmbH & Co. KG mit Sitz in Niederkrüchten informiert über den Rückruf von Eiern der Größe M-L mit den Printnummern 1-DE-0355091 und 1-DE-0363561 in 6er und 10er Packungen. Wie das Unternehmen mitteilt, kann bei Eiern bis zum möglichen Kaufdatum 01.08.2020 eine „Umweltkontaminante über dem gesetzlichen Grenzwert“ vorkommen.

Um welche Art, bzw. um welchen Stoff es sich dabei handelt, wird nicht mitgeteilt, ebensowenig wurde eine Produktabbildung zur Verfügung gestellt.

Vom Verzehr muss abgeraten werden!

Betroffener Artikel

Produkt: Eier M-L „Freilandhaltung FÜR MEHR TIERSCHUTZ“

Packungsgrößen: 6er und 10er

Haltbarkeit: Kaufdatum bis zum 01.08.2020

Printnummern 1-DE-0355091 und 1-DE-0363561

identitätskennzeichen: DE NW 40036 EG

Hersteller (Inverkehrbringer): Heinrich Goertz GmbH & Co. KG, Niederkrüchten

Verkauf via: real und HIT

VerbraucherInnen können bis zum 01.08.2020 gekaufte Eier in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet.

Hotline: 02163-33870 – Mo. bis FR. von 07:00 bis 17:00 Uhr

