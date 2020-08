Rückruf: Hersteller ruft Farmer Cashewkerne via Aldi-Süd zurück

Die Märsch Importhandels-GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Farmer Cashewkerne mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 29/01/21, 01/02/21 und 02/02/21 des Herstellers Märsch Importhandels-GmbH.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in einer Packung eine Kapsel mit einem Schädlingsbekämpfungsmittel gefunden.

Von der Kapsel gehen Gefahren für die Gesundheit aus.

Das Produkt wurde in ALDI SÜD Filialen in Baden-Württemberg und in Teilen von Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen verkauft.

Vor dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten.

Betroffener Artikel

Produkt: Farmer Cashewkerne

Mindesthaltbarkeitsdaten: 29/01/21, 01/02/21, 02/02/21

Hersteller: Märsch Importhandels-GmbH

Verkauf via: Aldi-Süd

Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind andere Produkte/ Produkte anders lautenender Chargen/ MHDs nicht betroffen. Kunden können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons

Produktabbildung: Märsch Importhandels-GmbH / Aldi-Süd



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

