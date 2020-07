Rückruf: Glassplitter – Mars Food ruft Uncle Ben’s Express Natur-Reis Basmati zurück

Mars Food informiert über den Rückruf bestimmter Chargen „Uncle Ben’s® Express Natur-Reis Basmati 220g“. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es in den betroffenen Chargen möglicherweise Glas im Produkt enthalten sein. Betroffen sind ausschließlich Produkte mit untenstehenden Mindesthaltbarkeitsdaten.

Mars Food bittet Verbraucher, die das betroffene Produkt gekauft haben, dieses nicht zu verzehren

Betroffener Artikel

Artikel: Uncle Ben’s® Express Natur-Reis Basmati

Inhalt: 220g

EAN-Code: 5010034007499

Betroffene Mindesthaltbarkeitsdaten (sichtbar auf der Produktrückseite):

17.11.2020; 18.11.2020

08.12.2020

08.01.2021; 19.01.2021

01.02.2021; 02.02.2021

02.03.2021; 03.03.2021; 16.03.2021

03.05.2021; 24.05.2021; 25.05.2021

15.06.2021; 16.06.2021

19.07.2021

Weitere Produkte sind nicht betroffen!

Mars Food bittet Verbraucher, die das betroffene Produkt gekauft haben, dieses nicht zu verzehren und sich an den Mars Food Kundenservice unter der Telefonnummer 04231 943280 (montags bis freitags, 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr) oder per E-Mail an kontakt@def.mars.com zu wenden.

Produktabbildung: Mars Food/Uncle Ben’s®

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

