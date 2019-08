Rückruf: „Fruchtinsel“ Apfelschorle von Netto Marken-Discount können platzen

Die Brauerei Horneck GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf des Artikels „Fruchtinsel“ Apfelschorle in der 0,5 Liter Mehrweg-Glasflasche mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.03.2020. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in Einzelfällen zu Gärprozessen mit Hefen gekommen ist. Dieser Gärungsprozess kann zu einem Druckaufbau in der Flasche bis zu einem Bersten der Flasche führen. Auch in Folge der hohen Temperaturen kann bei einzelnen Flaschen die Gefahr des Berstens nicht ausgeschlossen werden.

Betroffener Artikel

Artikel: Apfelschorle

Marke: Fruchtinsel

VPE: 0,5 Liter Mehrweg-Glasflasche

Mindesthaltbarkeitsdatum 26.03.2020

Verkauf via: Netto Marken-Discount in Teilen von Bayern und Baden-Württemberg

Die Brauerei Horneck GmbH & Co. KG und das Handelsunternehmen haben umgehend reagiert und die entsprechende Ware sofort aus dem Sortiment genommen.

Kunden, die das Produkt gekauft haben, werden gebeten, die Flasche vorsichtig in eine Tüte zu verpacken und diese zu verschließen und umgehend im Restmüll zu entsorgen.

Sie können sich gerne an ihre Einkaufsstätte wenden und dort auch ohne Vorlage des Kassenbons den Kaufpreis erstattet bekommen.

Weitere Mindesthaltbarkeitsdaten oder andere „Fruchtinsel“-Produkte sind nicht betroffen.

Kundenservice

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice der Brauerei Horneck GmbH & Co. KG von Montag bis Freitag, 07:00-17:00 Uhr unter der Rufnummer 08753 503 oder am Wochenende unter der Mail-Adresse info@brauerei-horneck.de

