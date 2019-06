Rückruf: TEDi ruft Kosmetikartikel „All over Glitter“ zurück

Das TEDi-Qualitätsmanagement informiert über den Rückruf des unten abgebildeten Kosmetikproduktes „All over Glitter“. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei Produkttests erhöhte Antimonwerte nachgewiesen. Antimon kann gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung des Artikels abgeraten.

Das Produkt wurde vom 19.07.2018 bis zum 14.06.2019 in allen TEDi-Filialen verkauft.

Betroffener Artikel

Artikel: All over Glitter

Verkaufspreis: 2,50 €

All over Glitter Batch 1018 & Batch 1019, 28206001521000000250/ 46279001521000000250

All over Glitter grau, 49779001521000000250/ 83069001521000000250/ 64532001521000000250

All over Glitter schwarz, 52071001521000000250/ 89944001521000000250

All over Glitter pink, 96723001521000000250/ 14203001521000000250

All over Glitter gold, 98625001521000000250/ 48898001521000000250

All over Glitter silber, 44009001521000000250

All over Glitter lila, 68973007251000000250

All over Glitter verschiedene Farben

Hersteller: Saffron Beauty Ltd

Sie können den Artikel gegen Erstattung des Verkaufspreises von 2,50 € oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi Filiale umtauschen

Kundenservice

Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-1012 oder per E-Mail an info@tedi.com an TEDi wenden

TEDi GmbH & Co. KG Brackeler Hellweg 301 44309 Dortmund

Bild: TEDi GmbH & Co. KG

Infobox Antimon Von den Antimonverbindungen sind seitens der EU Antimonfluorid als giftig (T) und die Chloride als ätzend (C) eingestuft, außerdem als umweltgefährlich (N); alle anderen Antimonverbindungen als gesundheitsschädlich (Xn) und umweltgefährlich (N). Antimon selbst ist dort nicht aufgeführt, laut Sicherheitsdatenblatt ist es als reizend gekennzeichnet. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) stuft Antimon(III)-oxid als möglicherweise krebserzeugende Substanz ein Quelle: wikipedia.de – https://de.wikipedia.org/wiki/Antimon



