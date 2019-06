Rückruf: Melamin – Done by Deer ruft Yummy-Teller mit „Happy Dots“ Motiv zurück

Done by Deer informiert über den Rückruf von blauen Done by Deer Yummy-Tellern mit „Happy Dots“ Motiv. Wie das Unternehmen mitteilt, hat ein Test eine zu hohe Migration von Melamin in einem von zwei blauen Done by Deer Yummy-Tellern mit „Happy Dots“ Design ergeben.

Done by Deer hat daher beschlossen, die gesamte Charge dieser Teller zurückzurufen.

Betroffener Artikel

Artikel: Done by Deer Yummy-Tellern mit „Happy Dots“ Motiv

Artikelnummer: 10542

Charge: 108950918

Verkaufszeitraum: seit Januar 2019

Das Produkt hat die Artikelnummer 10542 und stammt aus der Charge 108950918. Teller aus dieser Charge wurden ab Januar 2019 in Geschäften und Webshops verkauft. Wenn Sie diesen Teller vor Januar 2019 gekauft haben, besteht kein Grund zur Sorge. Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen, die Chargennummer auf Ihrem Teller zu überprüfen.

Die Chargennummer befindet sich auf der Rückseite des Produkts (siehe Foto in Kundeninformation).

Kundeninformation >



