Rückruf: Verunreinigung – Heumann Pharma ruft Irbesartan und Losartan Blutdrucksenker zurück

Die Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG ruft erneut Blutdrucksenker zurück. Grund für den Rückruf einiger Chargen der Irbesartan/Hydrochlorothiazid und Losartan comp. Blutdrucksenker, sind erneut Verunreinigungen mit N-Nitrosodiethylamin (NDEA) sowie mit N-Nitroso-N-methyl-4-Aminobuttersäure (NMBA) in Losartan comp. festgestellt worden waren. Die Stoffe NDEA und NMBA sind von der Internationalen Agentur für Krebsforschung der WHO und der EU als wahrscheinlich krebserregend beim Menschen eingestuft.

Wichtige Patienteninformation Patientinnen und Patienten, die genannte Medikamente einnehmen, sollen die Arzneimittel nicht ohne Rücksprache mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt absetzen, da das gesundheitliche Risiko eines Absetzens um ein Vielfaches höher liegt als das mögliche Risiko durch eine Verunreinigung. Ein akutes Patientenrisiko besteht nach Herstellerangaben nicht.

Betroffene Artikel

Irbesartan

Medikament: Irbesartan Heumann 300 mg

Inhalt: 98 Tabletten

Chargennummer: Ch.-B.: LC34297, LC34298

PZN: 09757911

Medikament: Irbesartan/Hydrochlorothiazid Heumann 150 mg/12,5 mg

Inhalt: 98 Tabletten

Chargennummer: Ch.-B.: LC31113, LC31125, LC31126

PZN: 10637684

Medikament: Irbesartan/Hydrochlorothiazid Heumann 300 mg/12,5 mg

Inhalt: 98 Tabletten

Chargennummer: Ch.-B.: LC35282

PZN: 10637721

Bereits am 22.01.2019 wurden die folgenden Irbesartan Medikamente zurückgerufen, nachdem auch dort vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) eine Verunreinigung mit N-Nitrosodiethylamin (NDEA) festgestellt worden war.

Medikament: Irbesartan Heumann 150 mg

Inhalt: 98 Tabletten

Chargennummer: Ch.-B.: LC29908

Medikament: Irbesartan/Hydrochlorothiazid Heumann 300 mg/12,5 mg

Inhalt: 56-/ 98 Tabletten

Chargennummer: Ch.-B.: LC30287, LC32100, LC35280

Losartan

Medikament: Losartan comp. Heumann 100 mg/12,5 mg

98 Filmtabletten

Chargennummer: Ch.-B.: BQ56D007, BQ56D008

PZN: 06142043

Medikament: Losartan comp. Heumann 100 mg/25 mg,

Inhalt: 28, 56, und 98 Filmtabletten

Chargennummer: Ch.-B.: CJ45E002, CJ45D006

PZN: 06141983, 06142008 und 06142014

Es handelt sich um einen Rückruf auf Apotheken- bzw. Großhandelsebene. Patienten sollten im Falle einer Betroffenheit mit dem behandelnden Arzt/Ärztin Kontakt aufnehmen und das weitere Vorgehen absprechen.

