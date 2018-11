Rückruf: Fehlende Allergenkennzeichnung – Hussel ruft „Trinkschokolade am Stiel“ zurück

Die Hussel GmbH informiert über den Rückruf der Artikel „Trinkschokolade am Stiel 35 g“ in den Sorten Vollmilchschokolade, Zartbitter, Kaffee, Karamell & Flor de Sal und Vanille weiße Schokolade. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Sorten Vollmilch, Karamell und Vanille weiße Schokolade handelt. In diesem Falle fehlt für die Allergiker wichtige Deklaration des Inhaltsstoffes „Milch“. Das kann bei Personen, die an einer Milchunverträglichkeit leiden, zu allergischen Reaktionen führen.

Diesem Personenkreis wird dringend vom Verzehr abgeraten!

Betroffener Artikel

Artikel: Trinkschokolade am Stiel

Sorten: Vollmilchschokolade, Zartbitter, Kaffee, Karamell & Flor de Sal und Vanille weiße Schokolade

Verpackungseinheit: 35 g

Haltbarkeit: Alle Chargen mit dem MHD 2019 und 2020

Hersteller: Hussel GmbH

Verbraucher können betroffene Artikel gegen Kaufpreiserstattung in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben.

Für Nichtallergiker sind die Produkte bedenkenlos geniessbar.

