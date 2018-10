Regionaler Rückruf in Bayern: Fremdkörper – Hersteller ruft Röstiteig über Tafeln zurück

Die Martin Amberger Kartoffelverarbeitung Dolli-Werk GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf des Artikels „Feldmühle Röstiteig“. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Fremdkörper in das Produkt gelangt sind.

Betroffen ist nach Unternehmensangaben der „Feldmühle Röstiteig“ mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum im Bereich vom 16. Oktober bis 6. November 2018 welcher ausschließlich über Die Tafeln in den Landkreisen Schwandorf und Weiden in der Oberpfalz vertrieben wurde.

Betroffener Artikel

Artikel: Feldmühle Röstiteig

Inhalt: 2,5 Kg

Mindesthaltbarkeitsdatum: vom 16. Oktober bis 6. November 2018

Verkauf via: „Die Tafeln“ in den Landkreisen Schwandorf und Weiden in der Oberpfalz

Es besteht kein Risiko für den Verbraucher bei bereits konsumierter Ware.

Verbraucher können noch vorhandene, betroffene Produkte mit den angegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben. Es erfolgt ein Austausch bzw. eine Erstattung

Kundenservice

Für Verbraucherfragen hat das Unternehmen folgende Telefonnummer eingerichtet: 08404/92930

