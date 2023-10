Rückruf: Erstickungsgefahr für Kleinkinder bei Plüschbären von IKO Import

Die IKO Import GmbH informiert über den Rückruf von Plüschbären welche in den Jahren 2022 + 2023 ausgeliefert wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, gibt es bei den Bären Art.Nr. 4250 und 4251 einige vereinzelte Bären, die Qualitätsprobleme aufweisen, wodurch eine Gefahr für Kleinkinder ausgehen kann.

Beim kleineren Bären 4250 kann es vorkommen, dass sich die Augen bei Zug lösen können und somit verschluckbare Kleinteile für Kinder darstellen.

Beim größeren Bären 4251 kann sich ggf. die Naht am Rücken zu leicht öffnen, so dass Füllmaterial zum Vorschein kommt, was ebenfalls als Kleinteil zu betrachten ist und damit eine Gefahr für Kinder darstellt.

Die abgebildeten Plüschbären sollten umgehend aus der Reichweite von Kleinkindern entfernt werden!

Betroffener Artikel

Artikel: Plüschbären groß und klein

Artikelnummern: 4250 und 4251

Betroffene Bären können zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Händler die noch Exemplare der beiden Artikel haben, setzen Sie sich bitte umgehend mit der IKO-Import in Verbindung, da die Bären vernichtet werden müssen.

Kundenservice

Bei weiteren Fragen können Sie sich ebenfalls gerne jederzeit an die Mitarbeiter der Firma IKO mit folgenden Kontaktdaten wenden:

IKO-Import Klaus Otte GmbH

Maikesselkopf 23

66539 Neunkirchen

Tel: 0049 6821 42527

email: iko@iko-import.de

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

