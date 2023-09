Rückruf: Nicht deklariertes Allergen Milch in funny-frisch Chipsfrisch ungarisch

Der Snack-Hersteller Intersnack SE mit Sitz in Köln informiert über den Rückruf des Artikels funny-frisch Chipsfrisch ungarisch in der 150g Packung und der Chargennummer LHB 32 B (MHD 01.01.24). Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in wenigen Packungen des vom Markt genommenen Produktes statt Kartoffelchips der Geschmacksrichtung „ungarisch“ Produkte der Geschmacksrichtung „Sour Cream“ abgefüllt.

Das für den Geschmack „Sour Cream“ verwendete Gewürz enthält das Allergen Milch, das nicht auf der Verpackung deklariert ist.

Die abgepackte Ware ist von einwandfreier Qualität. Bei dem Rückruf handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz von Personen, die an einer Milcheiweißallergie oder Lactoseintoleranz leiden. Von allen anderen Personen kann das Produkt bedenkenlos verzehrt werden.

Betroffener Artikel

Artikel: funny-frisch Chipsfrisch ungarisch

Inhalt: 150g

Mindesthaltbarkeitsdatum: MHD 01.01.24

Charge: LHB 32 B

Die Information befindet sich auf der Rückseite links oben auf der Verpackung.

Intersnack SE bittet die Verbraucherinnen und Verbraucher, ein Foto des betroffenen Produktes – auf dem die Chargennummer ersichtlich ist – an die unten angegebene Kontaktadresse (Verbraucherservice funny-frisch) zu senden. Selbstverständlich wird das erworbene Produkt ersetzt.

funny-frisch Verbraucherservice

Kontakt über das Kontaktformular https://www.funny-frisch.de/kontakt.html

Telefon: +49 (0)2642 997 230

Produktabbildung: Intersnack SE

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

