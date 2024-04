Rückruf: erdbär ruft Freche Freunde Baby Beikost Gläschen wegen Tropanalkaloiden zurück

Die erdbär GmbH ruft das Produkt Baby Freche Freunde Beikost Gläschen Nudeln mit Brokkoli, Karotte & Tomate im 190g Gäschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 28.04.2024

und der Chargen-Nummer: L144181 JH6 (aufgedruckt auf dem Deckel) der Marke Freche Freunde zurück.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei einer routinemäßigen Laboranalyse in dem Produkt Spuren von Tropanalkaloiden gefunden.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Tropanalkaloide gehören zu einer Gruppe natürlicher Pflanzeninhaltsstoffe, die u.a. in Ackerunkräutern vorkommen. Pflanzenteile wie Samen dieser unerwünschten Pflanzen können bei der Ernte mitgeerntet werden und so in Lebensmittel gelangen. Die Samen lassen sich durch Sortieren und Reinigen schwierig entfernen, so dass Getreidearten und ihre Folgeprodukte sowie verarbeitete Lebensmittel auf Getreidebasis, einschließlich Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder, die diese enthalten, mit Tropanalkaloiden kontaminiert sein können.

Betroffener Artikel

Artikel: Baby Freche Freunde Beikost Gläschen

Typ: Nudeln mit Brokkoli, Karotte & Tomate

Inmhalt: 190g

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 28.04.2024

Chargen-Nummer: L144181 JH6

Das Produkt wurde in Deutschland, Österreich, Schweiz sowie Ungarn, Bulgarien, Kroatien und Rumänien verkauft. Die betroffenen Handelsunternehmen wurden über den Produktrückruf bereits informiert und werden die betroffenen Chargen unverzüglich aus dem Verkauf nehmen.

Endverbraucher:innen, die das entsprechende Produkt mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum und der genannten Chargen-Nummer gekauft haben, können das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons bei dem Einzelhändler zurückgeben, bei dem sie es gekauft haben oder direkt entsorgen.

Kundenservice

Bei Fragen steht das Unternehmen telefonisch unter 030 585 827 897 (Mo. bis So., 9 bis 19 Uhr) oder per E-Mail via info@erdbaer.de zur Verfügung.

Kundeninformation >

Produktabbildung: erdbär GmbH

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller