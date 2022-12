Rückruf: Glassplitter in Voelkel „FÜR Kurkuma Ingwer Shot“ via dm-drogerie markt möglich

Die Voelkel GmbH informiert über den Rückruf einer Charge „FÜR Kurkuma Ingwer Shot“ in der 60ml Flasche und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.03.2024. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in dieser Charge in vereinzelten Flaschen kleinste Glassplitter festgestellt.

Die betroffenen Flaschen wurden über dm-Filialen sowie den dm-Onlineshop verkauft.

Vom Verzehr wird abgeraten!

Betroffener Artikel

Artikel: FÜR Kurkuma Ingwer Shot

Inhalt: 60ml Flasche

Mindesthaltbarkeitsdatum: 27.03.2024

Kund:innen können betroffene Flaschen in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Kundenservice

Verbraucherfragen beantwortet der Voelkel Kundenservice unter 0800-9509505 werktags von 10:00 bis 15:00 Uhr oder via Mail an info@voelkeljuice.de

Infobox Fremdkörper ACHTUNG Gesundheitsgefahr!



Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



