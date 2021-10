Rückruf: Fehlerhafte Druckknöpfe – Bellybutton ruft ESPRIT MINI Jacke und Overall zurück

Bellybutton informiert über den Rückruf zweier ESPRIT MINI Kinderbekleidungsartikel. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es vorkommen, dass sich beim ESPRIT MINI GIRLS OVERALL 711 03 3330 und ESPRIT MINI BOYS JACKE 711 02 44201 die Druckknöpfe lösen könnten.

Für Kleinkinder besteht durch die enstehenden Kleinteile Erstickungsgefahr

Betroffener Artikel

Artikel: ESPRIT MINI BOYS JACKE

Marke: Esprit

Artikelnummer: 711 02 44201

Hersteller: Bellybutton International GmbH

Artikel: ESPRIT MINI GIRLS OVERALL

Marke: Esprit

Artikelnummer: 711 03 33301

Hersteller: Bellybutton International GmbH

„Wir nehmen diesen Artikel vorsichtshalber aus dem Sortiment und veranlassen in allen Verkaufskanälen einen Rückruf. Uns und unseren Kunden bekannte Käufer werden direkt per Email angeschrieben.“ so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Rückgaben bitte im Geschäft/Onlineshop, in dem der Artikel gekauft wurde. Der Kaufpreis wird erstattet.

