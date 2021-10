5 einfache Wege, Schulmaterial zu personalisieren

Das neue Schuljahr steht in den Startlöchern. Für einige ist es das erste Mal in der Schule, für andere wird es das letzte Jahr sein. Freude, Angst und Langeweile, eine Mischung aus Gefühlen stellt sich bei jedem ein, wenn es wieder zur ersten Stunde klingelt. Damit das Erleben in der Schule etwas mehr Spaß macht, gibt es jetzt einige tolle Ideen, um die Schulmaterialien vom Federmäppchen über den Turnbeutel bis hin Kugelschreiber zu personalisieren. Wir zeigen heute fünf einfache Wege, um mehr Spass in den Schulalltag zu bekommen.

Individuelle Turnbeutel und Schulranzen

Der ganz eigene Schulranzen, den kein anderer hat, lässt sich leicht entwerfen, indem der Name und kleine Grafiken auf dem Turnbeutel oder dem Schulranzen angebracht werden. Dabei kann man selbst Hand anlegen und im Internet Stoffetiketten selbst gestalten bei Wunderlabel. Die Stoffetiketten können hier komplett frei gestaltet werden und entweder aufgenäht oder aufgebügelt werden. Andere Anbieter geben die Option, großflächig den eigenen Namen auf der Sporttasche oder dem Ranzen zu platzieren. Dann kommt es garantiert zu keiner Verwechslung mehr.

Federmappen und Tassen mit dem eigenen Foto

Tassen sind besonders dankbare Objekte, wenn es um Personalisierung geht. Das eigene Foto kann hier aufgebracht werden. Federmappen lassen sich ebenfalls leicht personalisieren. Das gewünschte Foto wird beim Anbieter einfach hochgeladen und in wenigen Tagen kommt die personalisierte Federtasche mit der Post. Jetzt macht es gleich viel mehr Spas, den Stift zu zücken.

Bügelbilder peppen die langweiligen Sportsachen auf

Bügelbilder sind der Hit. Ganz individuell kann entweder selbst mit Servietten und Frischhaltefolie das gewünschte Motiv auf den Stoff aufgebügelt werden oder man nutzt Internetdienste, die sich darauf spezialisiert haben. Ob das Sport-T-Shirt dann den eigenen Namen verpasst bekommt oder ein Foto von der ganzen Klasse als Bügelbild auf dem Rücken prangt, entscheidet jeder selbst.

Heftumschläge selbst gestalten

Graue-Maus-Hefte sind von gestern. Heute zählen bunte Einbände, die sich von der Masse absetzen. Mit ein wenig kreativem Talent können die Schulhefte im Collage-Stil verziert werden. Utopische Sci-Fi-Welten, blumige Motive oder eine Mischung aus allem, was einem gefällt, passen auf die rechteckigen, kleinen Leinwände. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Für alle, die weniger kreativ unterwegs sind, lohnt es sich, das Internet nach Vorlagen und Anleitungen zu durchstöbern.

Abiprüfung mit dem gravierten Stift

Die Abiprüfung mit einem ganz besonderen Stift schreiben, das feuert an und macht Mut. Dabei ist es ganz einfach, gravierte Stifte zu finden. Bei einigen Anbietern kommt die Gravur kostenlos zum Stift dazu. Ein kleiner Spruch oder der Name passt auf die Kugelschreiber ohne Probleme.

