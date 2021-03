Rückruf: Achtung Milcheiweißallergiker – Lovechock ruft „Little Love Dark Vanilla“ Schokolade zurück

Der Hersteller Lovechock B.V./Niederlande informiert in Kooperation mit Genuport Trade GmbH über den Rückruf des Little Love Schokoladen Artikels „Little Love Dark Vanilla Tafel 65g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 06.07.2021. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in Stichproben ein erhöhter Wert an Casein (Kasein) festgestellt. Casein ist ein Milcheiweiß, das bei Personen mit Milcheiweißintoleranz allergische Reaktionen oder Unverträglichkeiten auslösen kann.

Das Produkt „Little Love Dark Vanilla 65g“ ist als milchfrei ausgelobt. Der gemessene Caseinwert in Produkten der genannten Charge überschreitet den zugelassenen Minimumwert für dieser Auslobung. Ein Verzehr des Produktes könnte daher bei Milcheiweißallergikern zu allergischen Reaktionen führen

Betroffener Artikel

Artikel: Schokolade „Little Love Dark Vanilla“

Inhalt: 65g

MHD: 06.07.2021

Charge: 200706DV

Konsumenten, die betroffene Little Love Produkte gekauft haben, können diese entweder in den Handel zurückbringen, wo ihnen der Verkaufspreis erstattet wird, oder an Genuport Trade GmbH, Gutenbergring 60, Qualität, 22848 Norderstedt senden, von wo sie Ersatz erhalten

Alle anderen Little Love Produkte sowie Little Love Dark Vanilla 65g mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten können bedenkenlos verzehrt werden.

Kundenservice

Weitere Informationen: info@genuport.de oder Tel: +49 40-52841-01

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

