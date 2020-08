Rückruf: Glasspartikel in „Limobier Zitrone naturtrüb“ von Krombacher möglich

Die Krombacher Brauerei ruft drei Chargen des Artikels „Limobier Zitrone naturtrüb“ zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, kam es am Standort Steinfurt zu einer technischen Störung, die dazu geführt haben kann, dass möglicherweise in ganz seltenen Fällen vereinzelt Glaspartikel in die 0,33 Liter Mehrweg-Glasflaschen, die sogenannten Euro2-Flaschen, eingegangen sind.

Dieser Flaschentyp wird nach Unternehmensangaben ausschließlich für das Produkt Limobier genutzt. Von dem Rückruf betroffen ist ausschließlich um Ware im Gebinde 24 x 0,33 Liter Mehrweg-Glasflasche.

Da eine etwaige Gesundheitsgefährdung durch Fremdpartikel nicht zu 100% ausgeschlossen werden kann, ruft die Krombacher Brauerei die Chargen mit den Loskennungen MHD 27.05.21, MHD 16.06.2021 und MHD 17.06.2021 vorsorglich zurück.

Betroffener Artikel

Artikel: Limobier Zitrone naturtrüb

Marke: Krombacher

Chargen: MHD 27.05.21, MHD 16.06.2021 und MHD 17.06.2021

Gebinde: 0,33 Liter Mehrweg-Glasflasche

Betroffen ist ausschließlich Ware des Gebindes 24 x 0,33 Liter Mehrweg-Glasflasche mit den genannten MHD: 27.05.2021 // 16.06.2021 // 17.06.2021

Endverbraucher, die diese Produkte mit der o.a. Loskennung erworben haben, werden gebeten die Produkte in ihrem Markt wieder zurückzugeben. Selbstverständlich werden Ihnen die Kosten für den Kauf des Produktes erstattet. Andere Chargen oder Produkte sind von diesem Rückruf nicht betroffen. Kundenservice

Für Rückfragen steht das Ihnen das Marktpersonal sowie auch das Limobier-Service-Center gerne unter 02732 880 880 oder service@limobier.de zur Verfügung. Kundeninformation > Produktabbildung: Krombacher Brauerei

Infobox Fremdkörper ACHTUNG Gesundheitsgefahr!



Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

