Rückruf: Glassplitter – Hersteller ruft „TAMARA – Heidelbeer Konfitüre extra“ von Aldi-Nord zurück

Aldi-Nord informiert über den Rückruf des Artikels „TAMARA – Heidelbeer Konfitüre extra“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.09.21 des Lieferanten „W. L. Ahrens GmbH & Co. KG“.

Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Artikel „TAMARA – Heidelbeer Konfitüre extra“ vereinzelt Glassplitter enthalten sind. Der Artikel mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum sollte daher vorsorglich nicht mehr verzehrt werden.

Betroffener Artikel

Artikel: TAMARA – Heidelbeer Konfitüre extra

Mindesthaltbarkeitsdatum: 17.09.21

Lieferant: W. L. Ahrens GmbH & Co. KG

Verbraucher die betroffene Konfitüre gekauft haben, können diese gegen Kaufpreiserstattung in allen Aldi-Nord Filialen zurückgeben.

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten und andere Artikel des Lieferanten „W. L. Ahrens GmbH & Co. KG“ sind nicht betroffen.

Kundenservice

Die W. L. Ahrens GmbH & Co. KG hat einen Kontakt für Verbraucherfragen eingerichtet: Telefon: 0151 16171039 oder via Mail an presse@ahrens-paderborn.de

Produktabbildung: Aldi-Nord / W. L. Ahrens GmbH & Co. KG

