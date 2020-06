Verbotene Weichmacher: Rapex warnt vor Spielzeug-Puppe „Charm Girl“

Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX informiert über hohe Konzentrationen verbotener Weichmacher in abgebildeter Kunststoffpuppe. Gemäß der REACH-Verordnung sind die Weichmacher (sogenannte Phthalate) DEHP, DBP und BBP in allen Spielzeugen und Babyartikeln verboten. Die Weichmacher Phthalate DINP, DIDP und DNOP sind verboten, wenn das Produkt von Kindern in den Mund genommen werden kann.

Weichmacher sind nicht gebunden, sondern dünsten aus und reichern sich im Hausstaub an. Bestimmte Weichmacher auf Basis von Phthalaten können Unfruchtbarkeit bei Männern verursachen, da sie in ihrer Wirkung bestimmten Hormonen ähnlich sind. Sie beeinflussen die Testosteron-gesteuerten Entwicklungsstufen. Außerdem stehen sie in Verdacht, Diabetes zu verursachen. Phthalatweichmacher wurden von der Europäischen Union für Kinderspielzeug verboten, werden aber immer wieder in vielen Spielzeugen nachgewiesen. Dies ist auf Dauer für Kinder gefährlich.

In deutschen Kindergärten wurden im Mittel dreimal so hohe Belastungen mit verschiedenen Weichmachern wie in einem durchschnittlichen deutschen Haushalt festgestellt. Das ist bedenklich, denn Weichmacher stehen im Verdacht, den Hormonhaushalt zu beeinflussen. Besonders für Kinder und Föten im Mutterleib ist das gefährlich: Unfruchtbarkeit, Leberschäden oder Verhaltensstörungen könnten ausgelöst oder gefördert werden

Betroffene Puppen sollten aus den Kinderzimmern entfernt werden. Empfohlen wird die Rückgabe im Handel oder der Recyclinghof…

Übersicht der RAPEX-Meldung

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission informiert:

Bild(er): RAPEX – © Europäische Gemeinschaften, 1995- 2019 – Bilder anklicken für Detailansicht

RAPEX-Meldung Warnungsnummer: A12 / 00865/20

Produkt: Plastikpuppe mit Zubehör

Name: Charm Girl

Risikotyp: Chemikalie

Kategorie: Spielzeug

Marke: Unbekannt

Typ / Nummer des Modells: N0. 826

Barcode: 0753626420430

Fälschung: UNBEKANNT

Chargennummer: Unbekannt

Herkunftsland: Volksrepublik China Art der Warnung: Produkte mit schwerwiegenden Risiken



Das Kunststoffmaterial des Produkts enthält eine übermäßige Menge an Bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) und Dibutylphthalat (DBP), Diisononylphthalat (DINP) (Messwerte: 30,4%, 0,81% und 1%) Gewicht). Diese Phthalate können die Gesundheit von Kindern schädigen und möglicherweise das Fortpflanzungssystem und die Leber schädigen. / Das Produkt entspricht nicht der REACH-Verordnung. Maßnahmen der Wirtschaftsteilnehmer: Rücknahme des Produkts vom Markt (Von: Importeur) Beschreibung: Plastikpuppe mit Zubehör.

Verpackungsbeschreibung: Die Puppe ist in einem Karton verpackt. Warnung eingereicht von: Deutschland

