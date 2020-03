Rückruf: Action warnt vor tragbarem Holzspielzeugset von Mini Matters

Action B.V. warnt Kunden vor einem möglichen Sicherheitsrisiko bei der Verwendung des untenstehenden tragbaren Holzspielzeugsets von Mini Matters.

Wie das Unternehmen mitteilt, kann sich aufgrund eines Produktionsfehlers das Balkongeländer ablösen, so dass Kleinteile entstehen. Kleinteile können bei Kindern durch Verschlucken zu Erstickungsgefahr führen.

Das Produkt wurde zwischen dem 26. September 2019 und dem 17. Februar 2020 in Action-Filialen verkauft.

Betroffener Artikel

Artikel: Mini Matters tragbares Holzspielzeugset

Artikelnummer: 2578644

EAN: 8718964072750

Verkaufszeitraum: zwischen dem 26. September 2019 und dem 17. Februar 2020

Davon betroffen sind die Produkte mit oben genannter Artikelnummer und genanntem EAN-Code. Der EAN-Code befindet sich auf der Produktverpackung, die Artikelnummer sowohl auf der Verpackung, als auch auf dem Produkt selbst.

Sollten Sie ein abgebildetes Holzspielzeug in dem oben genannten Zeitraum gekauft haben, verwenden Sie es bitte nicht mehr und bringen Sie diesen in eine Action Filiale zurück. Der Kaufbetrag wird zurückerstattet. Ein Kassenbon ist nicht erforderlich.



Kundenservice

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Action unter +49 (0) 211 30146 100 oder per Mail an info@action.nl.

* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

