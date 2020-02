Rückruf: Melamin – Nûby ruft Kinder Bambus Esslernset Elefant zurück

Die New Valmar BVBA informiert – derzeit nur in Belgien – über den Rückruf des 5-teiligen Bambus-Kinder Esslernset Bamboo Elefant der Marke Nûby. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, das eine Migration des gesundheitsschädichen Stoffes Melamin in Nahrungsmittel stattfindet.

Betroffen ist die Losnummer: L 600154 der – nach Unternehmensangaben umweltfreundlichen – Teller aus Bambus und Mais.

Die Chargennnummer ist nach unseren Informationen nicht auf den Tellern selbst angegeben. Wer die Packung nicht mehr besitzt, steht im Regen. Im Zweifelsfall raten wir daher den Artikel zurückgeben.

Betroffener Artikel

Produkt: Bambus Esslernset Bamboo Elefant

Marke: Nûby (hergestellt aus Bambus und Mais, umweltfreundlich)

Losnummer: L 600154

Verkaufszeitraum: Seit April 2016

Information der begischen Behörden > mehr von Nûby >

Verbraucher können betroffene Set’s in den jeweiligen Verkaufsstellen gegen Kaufpreiserstattung zurückgeben.

Kundenservice

Verbraucherfragen beantwortet der Kundenservice unter: recall@newvalmar.de

PDF: Freisetzung von Melamin und Formaldehyd >

Quelle: AFSCA / Produktabbildung: New Valmar BVBA/Nûby



