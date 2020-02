Rückruf: Nicht deklarierte Milchbestandteile in Frühlingsrollen-Teigblättern der Marke Spring Home

Aktuell wurde eine Warnung zu tiefgekühlten Frühlingsrollen-Teigblättern der Marke Spring Home des Herstellers Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte. Ltd. veröffentlicht. Das Produkt enthält nicht in der Zutatenliste aufgeführte Milchallergene. Verbraucher die an einer Unverträglichkeit oder Allergie auf Milchbestandteile leiden, sollten die genannten Artikel nicht verzehren.

Die Produkte wurden von verschiedenen niederländischen Großhändlern importiert und vermutlich über Asia-Shops vertrieben

Betroffener Artikel

Frühlingsrollenteigblätter 190 mm, 20 X 550 g

EAN 8888003190506, Art.-Nr.: 02100

Frühlingsrollenteigblätter 215 mm, 20 X 550 g

EAN 8888003215407, Art.-Nr.: 02101

Frühlingsrollenteigblätter 150 mm, 40 X 400 g

EAN 8888003150500, Art.-Nr.: 02102

Frühlingsrollenteigblätter 250 mm, 30 X 550 g

EAN 8888003250309, Art.-Nr.: 02103

Frühlingsrollenteigblätter 125 mm, 40 X 250 g

EAN 8888003125508, Art.-Nr.: 02105

Kundeninformation >

Sie können das betreffende Produkt an das Geschäft zurückgeben, der Kaufbetrag wird erstattet. Verbraucher, die keine Allergie gegen MILCH haben, können das Produkt weiter wie gewohnt verwenden

Produktabbildungen: Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte. Ltd.

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download