Rückruf: Bruchgefahr – Butchers & Bicycles ruft Fahrrad Doppelkindersitz „Child Seat for Two“ zurück

Butchers & Bicycles informieren über den Rückruf des Fahrrad Doppelkindersitzes „Child Seat for Two“ mit der Artikelnummer Art.-Nr. 0360. Die Funktion und Sicherheit des Lastenfahrrads MK1-E selbst ist dabei von diesem Rückruf nicht betroffen und kann wie gewohnt benutzt und gefahren werden.

Die Benutzung und der Gebrauch des betroffenen Doppelkindersitzes „Child Seat for Two“ muss unverzüglich eingestellt werden.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurden innerhalb kurzer Zeit Butchers & Bicycles über drei Vorfälle informiert, bei denen der „Child Seat for Two“ bei einer Gefahrenbremsung oder Kollision an der Befestigung gebrochen ist, wodurch sich der Sitz teilweise oder vollständig von dem Transportkasten gelöst hat. Daraufhin durchgeführte Tests und Kontrollen haben gezeigt, dass sich die Vorfälle zugetragen haben, weil die Materialstärke im Montagebereich des Doppelkindersitzes dünner ist, als angegeben. Dies ist auf einen Herstellungsfehler bei einem Zulieferer zurückzuführen.

Im Zusammenhang mit den Vorfällen wurden keine Verletzungen gemeldet.

Betroffener Artikel

Produkt: Fahrrad Doppelkindersitz „Child Seat for Two“

Artikelnummer Art.-Nr. 0360

Verwendung mit: Lastenfahrrad MK1-E

Butchers & Bicycles lösen dieses Problem mit einer sicherheitstechnischen Nachrüstung. In dieser Sicherheitsnachrüstung werden Edelstahlstangen an die Halterung angebracht und direkt mit dem Fahrradrahmen verschraubt. Die sicherheitstechnische Nachrüstung wird von zertifizierten Butchers & Bicycles Händlern durchgeführt. Butchers & Bicycles händigt Ende Januar diese Sets für die Sicherheitsnachrüstung an die Händler aus.

Die sicherheitstechnische Nachrüstung hat keine Auswirkungen auf die Garantie des Doppelkindersitzes „Child Seat for Two“ und ist kostenlos. Alle Händler werden oder sind bereits über die Situation informiert und werden weitere Informationen darüber erhalten, wie mit dem Rückruf verfahren und wie die Sicherheitsnachrüstung montiert wird.

Abbildung: Butchers & Bicycles



