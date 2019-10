Rückruf: Keimbelastung in „Bevola“ Shampoo und Duschgel via Kaufland

Herbstspaß Drachensteigen – Achtung Hochspannung!

Mit Beginn des Herbstes kommt auch wieder die Zeit der Drachen. Nicht nur Kinder fiebern den Herbstwinden entgegen, um endlich wieder Drachen steigen zu lassen. Doch die damit verbundenen Gefahren werden nur allzu oft unterschätzt. Damit der Herbstspass auch wirklich zum Vergnügen wird, sollten unbedingt einige Regeln beachtet werden.

Giftiger Herbst – Kinder früh über giftige Pflanzen und Früchte aufklären

Kinder früh vor dem Verzehr von unbekannten Pflanzenteilen und Früchten warnen. Im Herbst verleiten reifende bzw. reife Früchte und Samen Kinder zum Probieren. Doch nicht immer sind diese genießbar, und in manchen Fällen drohen sogar Vergiftungen.

Farbenfroh und formenreich: Der vielseitige Kürbis für die Herbstküche

Kürbis schmeckt roh im Obstsalat, püriert in einer feinen Suppe, gekocht als Fleischbeilage oder gebacken in einer Quiche. Das Fruchtfleisch bringt aber auch neue Geschmacksrichtungen in die süße Küche – etwa in einer Kürbismousse oder in köstlichen Kürbis-Cupcakes.

Kinderhaut reagiert besonders empfindlich auf UV-Strahlen

Schädigungen der Haut durch UV Strahlung finden bereits lange vor einem Sonnenbrand statt. Dieser bzw. die Rötungen sind die extreme Schädigung und sichtbare Anzeichen einer Verbrennung durch Strahlung

Zeckenzeit: Zeit für die FSME-Impfung

Die Zahl der Risikogebiete für durch Zecken übertragene Hirnhautentzündungen ist in Deutschland gestiegen. Immer mehr Kreise gelten als Risikogebiete für die FrühsommerMeningoenzephalitis (FSME).

Kindergeld – Auszahlungstermine 2019

Die Familienkasse stellt jedes Jahr die Kindergeld-Auszahlungstermine bereit. Eltern können so die monatliche Kalkulation besser aufstellen.

Schule & Bildung

Lernmittelfreiheit – was ist das denn?

Die Lern- oder auch Lehrmittelfreiheit heißt, dass die in Bildungseinrichtungen benötigten Dinge wie Schulbücher, aber auch andere Dinge wie Übungshefte vom Schulträger kostenlos bereitgestellt werden.