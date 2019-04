Rückruf in Österreich: Berstgefahr bei SODASTAR Wassersprudler Glasflaschen von Hofer

Da viele Verbraucher die in Grenznähe leben, auch dort einkaufen bitten wir um Beachtung dieser Meldung

Die BL Balanced Lifestyle Food and Beverages GmbH informiert über den Rückruf von Glasflaschen des SODASTAR Wassersprudlers die über Hofer-Filialen angeboten wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es bei der Verwendung der Glasflaschen des SODASTAR Wassersprudlers sowie der Glasflaschen des SODASTAR Zubehörs beim Sprudeln in seltenen Fällen zum Bersten der Flasche kommen. Das Produkt war österreichweit seit 20.12.2018 in allen HOFER-Filialen erhältlich. Der Verkauf wurde sofort gestoppt.

Die Glasflaschen des SODASTAR dürfen nicht mehr verwendet werden. Es besteht Verletzungsgefahr.

Betroffener Artikel

Artikel: Glaskaraffe

Marke: Sodastar

VK-Preis: 8,99 €

Verkauf via: Hofer / Österreich

Die Glasflaschen können in jeder HOFER-Filiale zurückgegeben werden, der Verkaufswert von € 8,99/Flasche wird auch ohne Beleg rückerstattet. Alternativ können die Glasflaschen über das Kundenservice des Lieferanten getauscht werden.

Sollten Kunden dennoch den kompletten SODASTAR Wassersprudler retournieren wollen, so kann dieser in allen HOFER-Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Für jede Glasflasche erhalten Kunden vom Lieferanten als Ersatz drei PET Flaschen.

Kundenservice

service@mysodapop.at oder +49 2642 997 225 (Mo-Fr 9:00-17:00 Uhr)

Produktabbildung: Hofer KG



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download