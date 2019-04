Rückruf: Fremdkörper – Brennecke Harzer Wurstwaren ruft Schinken-Krakauer in 10er Packung zurück

Die Brennecke Harzer Wurstwaren GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Schinken-Krakauer in der 10er Packung. Wie das Unternehmen in einer mehr als knappen Presseinformation mitteilt, könnten Fremdkörper in der Wurst enthalten sein. Vertrieb erfolgte über Handelsketten und ab Werk im Direktverkauf.

Betroffener Artikel

Produkt: Schinken-Krakauer

Verpackungseinheit: 10er, 800 g

Haltbarkeit: 23.07.2019

Produktionsdatum: 20.03.2019

Los-Kennzeichnung: L19079

Betroffene Wurstwaren, die direkt bei Brennecke Harzer Wurstwaren GmbH gekauft wurden, können gegen Kaufpreiserstattung dort zurückgegeben werden. Allen anderen betroffenen Verbrauchern empfehlen wir die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen.

Produktabbildungen: Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen für den Landkreis Goslar und die Stadt Salzgitter

Infobox Fremdkörper ACHTUNG Gesundheitsgefahr!



Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



