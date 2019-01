Rückruf: Chemische Belastung – Disneyland Paris ruft „Elch“ Stofftier zurück

Disneyland Paris informiert über den Rückruf des Stofftieres SVEN 12P ELAN (SKU Code: 207003013047)

Wie der Freizeitpark mitteilt, sind chemische Stoffe enthalten, die den gesetzlichen Höchstwert überschreiten.

Betroffen ist die Chargennummer FAC-049173-17325, die zwischen dem 13. Februar 2018 und dem 20. Dezember 2018 verkauft wurde. Die anderen Lose dieses Stofftiers sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Betroffener Artikel

Artikel: Stofftier SVEN 12P ELAN

SKU Code: 207003013047

Chargennummer FAC-049173-17325

Verkaufszeitraum: 13. Februar 2018 bis 20. Dezember 2018

Besucher von Disneyland Paris, die dort ein solches Elch Stofftier gekauft haben werden gebeten die mit der Chargennummer FAC-049173-17325 gekennzeichneten Produkte nicht mehr zu benutzen und zur Rückerstattung an Disneyland Paris zurückzugeben.

Kundenservice

Besucher, die dieses Produkt (in den Parks, im Disney Village oder in den Disney-Hotels) gekauft haben, werden gebeten dieses zurückzubringen oder es an folgende Adresse zuzusenden: Disneyland Paris – Communication Visiteurs, Boîte Postale 100, 77777 Marne la Vallée Cedex 4, Frankreich. Die Versandkosten werden erstattet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die französische Telefonnummer 00 331 64 74 61 66 (Montag bis Freitag, 9.00 bis 17.00 Uhr, außer an französischen Feiertagen) oder senden Sie eine E-Mail an dlp.sav@disney.com



