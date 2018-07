REWE Markt in Lingen warnt: Metallteile in Salaten aus der Selbstbedienungstheke

Der REWE Markt in Lingen, Josefstraße 29, warnt vor Metallteilen in verschiedenen Salaten aus der Selbstbedienungstheke

Der REWE-Markt in der Josefstraße 29 in Lingen warnt vor dem Verzehr verschiedener Salate aus der Selbstbedienungstheke. Wie das Unternehmen mitteilt, ist am Montag, 16.Juli 2018, bei der Herstellung der nachfolgend genannten Salate ein zum Zerkleinern von Gemüse eingesetzter Gemüsehobel teilweise zerborsten. Dadurch gelangten bedauerlicherweise glänzende Metallteile (bis ca. 1 cm groß) in die Salate.

Kunden, die am 16. Juli 2018 ab 8 Uhr bis zum 17. Juli 2018 gegen 9 Uhr einen oder mehrere der aufgeführten Salate im Markt erworben haben, werden gebeten, diese Salate nicht zu verzehren und sich bei dem Bedienungspersonal oder der Marktleitung zu melden.