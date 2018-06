Erstickungsgefahr für Kleinkinder – Warnung vor „BadeFee“ Badeschokolade

Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX warnt vor BadeFee Badeseife in Form einer Tafel Schokolade. Wie mitgeteilt wird, könnte aufgrund der charakteristischen Form, Erscheinung, Farbe und Größe des Produktes dieses fälschlicherweise für ein Lebensmittel gehalten werden und die Neugier von Kindern wecken. Kleine Teile können leicht vom Produkt gelöst werden, was dazu führen kann, dass Kinder sie in den Mund nehmen und ersticken könnten

Vor allem in Haushalten mit Kleinkindern sollte auf derartige Lebensmittelimitate verzichtet werden

Übersicht der RAPEX-Meldung

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission informiert:

Bild(er): RAPEX

Rapex Wochenmeldung: 24 / 2018 Rapex Nummer: A12/0814/18 meldender Mitgliedsstaat: Litauen Kategorie: Kosmetik Produkt: Badeschokolade Marke: BadeFee Name: Love me Artikelnummer: art. CB006D Lot- oder Chargennummer: unbekannt Barcode / EAN / GTIN: 4260212375358 Beschreibung: Badeseife in Form eines orangefarbenen Schokoriegels mit ansprechendem Geruch. Das Produkt wird in einer Plastiktüte mit einer Kartonverpackung geliefert. Herkunftsland: Deutschland Produktrisiko: Aufgrund seiner charakteristischen Form, Erscheinung, Farbe und Größe kann dieses Produkt fälschlicherweise für ein Lebensmittel gehalten werden und die Neugier von Kindern wecken. Kleine Teile können leicht vom Produkt gelöst werden, was dazu führen kann, dass Kinder sie in den Mund nehmen und ersticken. Risikoeinstufung: Schwerwiegend Weiteres: Produkt entspricht nicht der Kosmetikverordnung und den Anforderungen der Lebensmittel-Nachahmerprodukte-Richtlinie Maßnahmen: Maßnahmen, die von Behörden angeordnet wurden (an: Vertriebshändler): Verbot der Vermarktung des Produkts und etwaige Begleitmaßnahmen

Wöchentliche Übersichten der RAPEX-Meldungen, kostenlos in Englischer Sprache veröffentlicht auf http://ec.europa.eu/rapex

Die in dieser wöchentlichen Übersicht veröffentlichten Informationen wurden von den offiziellen Kontaktstellen der EU- und EFTA-EWR-Mitgliedstaaten mitgeteilt. Gemäβ Anhang II Ziffer 10 der Richtlinie über allgemeine Produktsicherheit (2001/95/EG), ist der meldende Mitgliedstaat für die Informationen verantwortlich. Die Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der bereitgestellten Informationen.

Deutsche Übersetzung dieser Meldung: © Cleankids-Magazin / 2018 Lizenznummer: LP-028-DE

Die Verantwortung für die Übersetzung obliegt Cleankids-Magazin

Im Zweifelsfall gilt immer die Fassung des Originaldokuments!



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

