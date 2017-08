Rückruf: Erstickungsgefahr – VEDES ruft „Schlaf-Baby-Puppe“ von AMIA zurück

Die VEDES Großhandel GmbH ruft den Artikel „Schlaf-Baby-Puppe“ der Handelsmarke AMIA zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, können sich bei der Puppe verschluckbare Einzelteile lösen, wodurch ein potenzielles Erstickungsrisiko für Kleinkinder entstehen kann. Derzeit gibt es keinerlei Meldungen über Verletzungen, die durch das Produkt hervorgerufen wurden, VEDES möchte dennoch kein Risiko eingehen und ruft die Puppe vorsorglich zurück.

Betroffener Artikel

Artikel: AMIA Puppe „Schlaf-Baby mit Mütze“

Größe: 30 cm

Artikelnr. 500 06 042

EAN 4022498508086

UVP 12,99 €

Von dem Rückruf sind nach Unternehmensangaben etwa 11.300 Stück betroffen, die seit Februar 2015 über den VEDES Großhandel vertrieben und an den Einzelhandel in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie vereinzelt in Italien, Belgien, Holland und Luxemburg verkauft wurden.

Verbraucher, die im Besitz dieser Puppe sind, können diese kostenfrei in dem Geschäft zurückgeben, in dem sie gekauft wurden. Sie erhalten dann den Einkaufspreis erstattet.

Kunden, die kein Geschäft in der Nähe haben, können sich im Einzelfall direkt an die VEDES Zentrale in Nürnberg wenden und erhalten nach Rücksendung des mangelhaften Artikels den Einkaufspreis in Höhe von 12,99 € zurück erstattet.

Ob Sie im Besitz dieses Produktes sind, können Sie eindeutig durch den Firmeneindruck mit folgenden Detailinformationen auf dem Textiletikett am Strampelanzug identifizieren:

VEDES Großhandel GmbH

Beuthener Straße 43

90471 Nürnberg • Deutschland

Artikelnr. 500 06 042

EAN 4022498508086

Weitere Informationen stehen im Internet auf der Website

www.vedes.com/rueckruf

Quelle & Produktabbildung: VEDES Großhandel GmbH



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





Bitte beachten Sie, dass alle Meldungen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben!