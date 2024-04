Quillt der Komposteimer in der Küche mal wieder mit Tüten, Verpackungen & Co. über? Nun ja, das passiert leicht, wenn für ihren Sprössling die Mülltrennung noch ein Fremdwort ist. Jetzt sind Sie an der Reihe, ihm nahezulegen, in welchem Mülleimer der Küche Papier, Plastik oder Lebensmittelreste ihren Platz finden. Einfach ist das Vorhaben jedoch meist nicht! Mit Meckern stoßen Sie höchstwahrscheinlich auf taube Ohren. Wie wäre es also mit einem spielerischen Ansatz?





Wer am schnellsten sortiert, gewinnt

Mülltrennung macht den Unterschied ! Gut recycelt können die Rohstoffe wiederverwendet werden, was sich gleichzeitig positiv auf unser Klima auswirkt. Das heißt halt auch, dass der Biomüllbehälter in der Küche nicht für Verpackungen gedacht ist. Aber wie trichtern Sie Ihrem Kind den richtigen Umgang mit der Mülltrennung ein? Machen Sie einen Wettkampf daraus.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Legen Sie einen kleinen gemischten Müllhaufen auf die Küchenarbeitsfläche Eine dritte Person agiert als Schiedsrichter im Hintergrund Sie und Ihr Kind sortieren nun den Müll in die richtigen Mülleimer Jedes richtig zugeordnete Teil bringt einen Punkt. Falsch sortierte Gegenstände einen Punkt Abzug Wer am schnellsten und richtig sortiert, gewinnt

Die farblichen Unterschiede der Mülltrennung greifbar machen

Im Stadtpark ist die Sache klar: Gelb für Plastik, Blau für Pappe und Braun für Biomüll. Aber wie sieht es zu Hause aus? Haben Sie dort ebenfalls farblich gekennzeichnete Mülleimer ? Wenn nicht, sollten Sie dies dringend nachholen. Basteln Sie kleine, verschieden farbige Mülltonnen und schneiden Sie oben einen Schlitz hinein. Ihr Kind kann dann „Abfall“ (z. B. aus Pappe oder Papier) in die entsprechende farbige Tonne werfen.

Achtung! Bei Lebensmittelresten gestaltet sich dieser Tipp schwierig. Am besten kennzeichnen Sie hierfür Ihren Biomüll Behälter mit einem braunen Punkt.

Lassen Sie Ihrer kreativen Ader freien Lauf

Apropos basteln. Kinder lieben es, aus Papier, Pappe und Co. die verschiedensten Dinge zu zaubern. Nutzen Sie diese Chance. Wie? Ganz einfach, basteln Sie gemeinsam ein Müll-Memory. Erstellen Sie ein Memory Spiel mit unterschiedlichen Müllbildern und gelb, blau oder braun gekennzeichneten Punkten.

Anschließend heißt es: Wer findet die richtigen Paare? Dies kann helfen, den Kindern zu zeigen, welcher Abfall in welche Tonne gehört.

Fazit – Legen Sie mit der Mülltrennung den Grundstein für ein umweltbewusstes Verhalten

Mülltrennung ist nicht nur eine essenzielle Verantwortung, die wir als Gesellschaft tragen, sondern auch ein wertvolles Wissen, das wir unseren Kindern weitergeben sollten. Durch kreatives Engagement und spielerisches Lernen kann dieses Thema auch den Jüngsten auf eine Weise nahegebracht werden, die Freude macht und gleichzeitig ein Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit schafft. Sie als Eltern haben die Chance, durch solche Aktivitäten den Grundstein für ein umweltbewusstes Verhalten zu legen, das die Welt für zukünftige Generationen bewahrt.