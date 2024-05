Die Hans-Willi-Böhmer Verpackung & Vertrieb GmbH informiert über den Rückruf von Speisefrühkartoffeln der Handelsmarken Penny-Marktliebe und REWE Beste Wahl. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden Pflanzenschutzmittelrückstände über dem gesetzlichen Rückstandshöchstgehalt nachgewiesen.

Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Betroffen sind auf Grund der regionalen Liefer- und Lagerstrukturen Märkte in den Bundesländern: Berlin, Brandenburg, Hessen (dort: nur Penny An der Ulster, An der Flutbrücke 4, Philippsthal), Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen (dort: nur Penny Amt Neuhaus, Sumter Str. 1a, Amt Neuhaus), Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Betroffener Artikel

Penny-Marktliebe, Speisefrühkartoffeln

Sorte: Lilly, mehligkochend, 2,0 kg,

EAN: 43337256378666

Charge: L20/03 463065

REWE Beste Wahl, Speisefrühkartoffeln

Sorte: Lilly, mehligkochend, 2,0 kg,

EAN: 4388860477726

Charge: L 20/02 WE: 463065

Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit einer anders lautenden Charge, als 463065 und die Sorte Lilly, nicht betroffen.

Kunden können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Quelle: www.produktwarnung.eu



