Rückruf: Momeni Feinkost ruft verschiedene Olivenprodukte wegen Listerien zurück

Die Momeni Feinkost GmbH informiert über den Rückruf verschiedener Olivenprodukte aus Deutschland, mit Rohmaterial aus Griechenland. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei einer internen Qualitätskontrolle potenziell krankheitserregende Listerien (Listeria monocytogenes) in dem Rohstoff „Schwarze Oliven ohne Kern“ nachgewiesen.

Mit diesem Rohstoff wurden verschiedene, nachfolgend aufgeführte Artikel hergestellt.

Es wird dringend von einem Verzehr abgeraten!

Es handelt sich bei den Artikeln um Ware, die bundesweit – überwiegend in Süddeutschland – vertrieben und auch lose an Bedientheken im Einzelhandel verkauft wird. Wenden Sie sich im Zweifel ob die von Ihnen gekaufte Ware betroffen ist, an die Mitarbeiter im Verkaufservice.

Betroffene Artikel

Oliven Mischung (grün & geschwärzt): ohne Stein, mit Paprika, Kräuter & Knoblauch in Rapsöl

Oliven (schwarz): gefüllt mit 10% Kräuterfrischkäsezubereitung in Rapsöl

Oliven (geschwärzt): ohne Stein, mit Rapsöl

Oliven Mischung (grün & geschwärzt): ohne Stein, Kräuter & Knoblauch

Oliven (geschwärzt): ohne Stein, Kräuter & Knoblauch

Olivensalat: mit African Peppers & Rapsöl

Gourmet: „Gefüllte Antipasti 4-fach“

Vier Antipastisorten gefüllt mit einer Frischkäsezubereitung in Rapsöl

Gourmet: „Oliven 4-fach“

Vier Olivensorten in Rapsöl eingelegt

Quadro: Oliven mariniert

Vier marinierte Olivensorten in Rapsöl eingelegt

Kunden wird empfohlen, betroffene Ware zu vernichten oder in die jeweiligen Verkaufsstellen zurückzubringen.

Quelle: www.produktwarnung.eu

Infobox Listerien ACHTUNG Gesundheitsgefahr! Verbraucherinnen und Verbraucher, die eines oder mehrere dieser Produkte erworben haben, sollten unbedingt auf den Konsum verzichten Listerien können neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auch nach längerer Inkubationszeit (z.T. über 3 Wochen) Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen. Hierbei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und Immungeschwächten gefährdet. Sollten oben genannte Symptome auftreten, suchen Sie umgehend Ihrem Hausarzt auf. Eine Listeriose verläuft bei gesunden Menschen meist harmlos oder wird sogar kaum bemerkt. Werden besonders viele Erreger aufgenommen, kann es zu Fieber und Durchfällen kommen. Kleinkinder oder Menschen mit geschwächter Immunabwehr, wie frisch Operierte, Aids- oder Krebspatienten und Diabetiker können schwer erkranken. Der Ausbruch der Erkrankung kann bis zu acht Wochen nach Aufnahme der Bakterien erfolgen. Listerien können Sepsen („Blutvergiftungen“) oder Meningitiden (Hirnhautentzündungen) verursachen, die mit Antibiotika behandelt werden können, aber dennoch in 30 Prozent der Fälle zum Tode führen. Besonders bei Schwangeren ist eine Listeriose sehr gefährlich, da sie fatale Folgen für das ungeborene Kind haben kann. Es kann zu Frühgeburt, schweren Schädigungen oder sogar zum Absterben des Fötus kommen. Die Schwangere hingegen bemerkt die Erkrankung oft nicht einmal. PDF – Schutz vor Infektionen mit Listerien >



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

